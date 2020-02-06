ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

Большинство россиян предпочитает не брать кредиты и не делать крупные покупки, а также максимально экономить, отмечено в опросе ВЦИОМ.

Почти 72% россиян считают плохим шагом обращение за кредитом, 14% граждан придерживаюися противоположного мнения. Около 58% россиян полагают, что сейчас не время для крупных покупок.

Однако 23% участников опроса считают нынешнюю ситуацию благоприятной для приобретения дорогих вещей.

При этом 71% россиян предпочитают тратить деньги по минимуму, 48% считают разумным положить свободные деньги в банк, а 32% полагают, что деньги из банка лучше забрать.

Всероссийский опрос проведен 1 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.