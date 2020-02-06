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6 февраля 202011:32

Huawei подала в суд на американскую Verizon из-за нарушения патентов

EPA

Компания Huawei Technologies Co. подала два иска о нарушении патентных прав против компании Verizon Communications Inc. В иске, поданном в восточный и западный окружные суды Техаса, утверждается, что Verizon незаконно использует 12 патентов, принадлежащих Huawei.

Патенты относятся к сетевым технологиям касающимися "метода отправки, получения и обработки и устройств для адаптации полосы пропускания полезной нагрузки для передачи данных". Ни один из них не связан с 5G, но человек, знакомый с вопросом, описывает их как критически важные для функционирования сетей.

Китайский телекоммуникационный гигант сообщил, что год назад связался с Verizon, уведомив ее о нарушении многочисленных патентов Huawei. Среди нарушающих патенты технологий — меры сетевой безопасности, удаленное совместное использование ПК, родительский контроль и даже разработки софта для мобильных устройств.

"С 2015 года компания Huawei получила более 1,4 миллиарда долларов в виде платы за патентные лицензии. На сегодняшний день она также выплатила более 6 миллиардов долларов за законное использование запатентованных технологий, разработанных коллегами по отрасли. 80 процентов этих лицензионных сборов пошли на компании в США", — говорится в заявлении компании.

"В продуктах и услугах Verizon используется запатентованная технология, которую компания Huawei разрабатывала в течение многих лет исследований и разработок", — добавляет директор по правовым вопросам компании Huawei Сонг Люпин (Song Liuping). "На протяжении многих лет мы успешно ведем переговоры о заключении патентных лицензионных соглашений со многими компаниями. К сожалению, когда соглашение не может быть достигнуто, у нас нет другого выбора, кроме как обратиться в суд".

Человек, знакомый с ситуацией, сообщил The Verge, что Huawei не требует конкретной суммы, но  этот случай - свежий признак все более и более враждебной позиции Huawei по отношению к американским компаниям в связи с деструктивными санкциями со стороны Вашингтона. В декабре Huawei подала в суд на Федеральную комиссию по коммуникациям, пытаясь отменить регулятивное решение, которое навредит бизнесу китайской корпорации с ее крупными американскими клиентами.

Huawei является одним из самых крупных патентообладателей в мире, с более чем 80 000 патентов по всему миру и 10 000 только в США, говорится в заявлении компании. Она также является одним из ведущих разработчиков технологии беспроводных сетей пятого поколения.

Она присоединилась к IBM, Apple и Amazon в качестве одного из 10 крупнейших получателей патентов в США в прошлом году, согласно анализу заявок, поданных в Бюро патентов и товарных знаков США. Прошлым летом Huawei обсуждала лицензирование своего портфеля патентов с европейскими и американскими компаниями, включая Verizon и Qualcomm Inc.

В июне прошлого года Huawei Technologies Co Ltd потребовала от американского оператора связи Verizon заплатить более $1 млрд в качестве лицензионных отчислений. Речь идет о праве использования интеллектуальной собственности Huawei, запатентованных технологиях, которые активно использовал оператор.

По словам представителей китайской компании, Verizon обязана выплатить эти средства согласно положениям международного законодательства. Технологии, права на которые принадлежат Huawei, имеют отношение к сетевому оборудованию, инфраструктуре, IoT и другим отраслям. 

Патенты используются в работе более 20 поставщиков Verizon, указывает Reuters. По словам источников, эти компании должны возместить американскому оператору ущерб. К некоторым из них Huawei обратилась напрямую.

Представители Huawei и Verizon встречались в Нью-Йорке для обсуждения некоторых из спорных патентов, сообщал один из собеседников издания. В Verizon отказались от комментариев, сославшись на то, что это юридический вопрос. Однако в компании отметили, что с учётом контекста любой вопрос, связанный с Huawei, влияет на всю отрасль.

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