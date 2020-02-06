Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

В Москву на следующей неделе вернется аномально теплая погода. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, климатическая норма будет превышена на 8-10 градусов.

"Начиная с понедельника, южный ветер будет приносить теплую воздушную массу. А во вторник мы уже совсем возвращаемся к привычному, в кавычках, режиму, когда зима напоминает поздний октябрь", – цитирует Вильфанда ТАСС.

По прогнозам Гидрометцентра, днем 10 февраля температура в Москве будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а во вторник – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Синоптики отмечают, что первый месяц 2020 года на территории Центральной России оказался самым теплым в истории метеонаблюдений. Он почти на 1,5 градуса превысил рекорд, установленный в январе 2007 года. Судя по всему, в феврале эта тенденция продолжится.