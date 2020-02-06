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6 февраля 202012:48

Под Тверью ищут бешеную лису, которая за одно утро покусала 12 человек

Юрий Смитюк/ТАСС

В городке Кашине Тверской области утром 6 февраля от укусов лисы с признаками бешенства пострадали как минимум 12 человек, в том числе один ребенок.

Сначала лиса бросалась на людей, которые шли по улице, затем она выбежала на проезжую часть дороги, и там ее сбила машина.

Однако смертельных травм лиса не получила и убежала в неизвестном направлении. Сейчас бешеное животное пытаются поймать, сообщает местное издание Tverigrad.ru

Все пострадавшие от ее укусов находятся в Кашинской ЦРБ. Городская администрация обратилась к жителям с призывом ни в коем случае не контактировать с животным, а родителям рекомендовала расспросить детей, не было ли у них контакта с лисой.

Также всем владельцам животных Кашина и окрестностей советуют осмотреть своих собак и кошек, если они находились без присмотра на улице и могли иметь контакт с лисой, и сделать вакцинацию.

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