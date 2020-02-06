Лагард: экономика еврозоны демонстрирует признаки стабилизации

Рост экономики еврозоны остается сдержанным, однако есть предварительные признаки стабилизации, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард на парламентских слушаниях. Об этом сообщает Reuters.

"В то время как неопределенность, окружающая глобальную экономическую среду, остается повышенной, риски, связанные с торговой напряженностью между США и Китаем, уменьшаются", — сказала Лагард, выступая перед комитетом Европарламента по экономическим вопросам в Брюсселе.

"Другие риски, однако, все еще сохраняются или — как, например, неопределенность, связанная с воздействием коронавируса, — являются новым источником беспокойства", — добавила она.

Внутренняя экономика еврозоны, по словам Лагард, остается устойчивой. Потребление продолжает расти, безработица находится на 12-летнем минимуме, а занятость — на рекордно высоком уровне.

"Есть предварительные признаки стабилизации, — отметила глава ЕЦБ. — Опережающие индикаторы стали чуть более оптимистичными".

В то же время инфляция остается слабой, и низкие темпы роста сдерживают наращивание инфляционного давления, заявила Лагард.

На заседании в январе Европейский центральный банк сохранил процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5% годовых, ставку по маржинальным кредитам — на уровне 0,25% годовых.

Глава ЕЦБ заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что в свете сохраняющихся прогнозов сдержанной инфляции денежно-кредитная политика должна оставаться весьма стимулирующей в течение длительного периода времени.