В Петербурге фиктивные наследники пытались получить 580 миллионов рублей

Задержана группа мошенников, пытавшихся получить в банке деньги по поддельным документам на наследство. Сумма не малая - 580 миллионов рублей. Крупная афера раскрыта благодаря совместным усилиям сотрудников Управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и оперативников ФСБ.

По данным следствия, мошенники представили в один из банков Петербурга поддельные документы на вступление в наследство 50-летнего жителя Москвы. На его счетах в банке осталось полмиллиарда рублей. Сам он ушел их жизни год назад. Однако сотрудники банка заподозрили аферу и приняли решение обратиться в полицию.

Фиктивные наследники задержаны, сообщают "Вести Санкт-Петербург". Заведено уголовное дело.