Теннисистка Александрова номинирована на титул WTA "Прорыв месяца"

Российская теннисистка Екатерина Александрова названа в качестве претендентки на звание "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации. В первый месяц 2020 года 25-летняя спортсменка выиграла свой первый титул в карьере.

Триумф первой ракетки России произошел в одиночном разряде турнира в китайском Шэньчжэне. 11 января в финале она одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. По завершении турнира в Китае она добралась до третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

Помимо нее на звание также претендует Онс Жабер из Туниса и эстонка Анетт Контавейт – обе теннисистки стали четвертьфиналистками Australian Open, а также украинка Даяна Ястремская, которая вышла в финал турнира в австралийской Аделаиде.

На данный момент Александрова занимает 28 строчку мирового рейтинга WTA.