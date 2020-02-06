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6 февраля 202012:29 Юлия Воробьёва

Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

Вести.Наука

Весь мир обеспокоен распространением "уханьской пневмонии", вспыхнувшей в Китае. Возбудителем заболевания является новый вирус, получивший название 2019-nCoV.

Озабоченность медиков всего мира связана в первую очередь с тем, что пока у них нет действенного лекарства от нового патогена, да и разрабатываемые вакцины придётся ждать не менее года-полутора. Кроме того, о стремительно распространяющемся вирусе пока собрано не так уж много данных, и неизвестно, как он может в дальнейшем мутировать.

Из того, что мы уже точно знаем: 2019-nCoV относится к РНК-содержащим коронавирусам. Всего, вместе с новым членом, семейство насчитывает 40 видов.

Источником коронавирусных инфекций может быть больной человек либо заражённое животное. Что касается 2019-nCoV, то он, вероятнее всего, передался людям от змей (в Поднебесной их часто употребляют в пищу).

Пока исследователи изучают новый патоген и разрабатывают лекарства, эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США составили список общих профилактических рекомендаций, которые помогут снизить вероятность заражения новым патогеном. Они простые, даже очевидные, однако в данной ситуации не стоит пренебрегать любыми защитными мерами, уверены специалисты.

Мойте руки

Чтобы избавиться от патогенов, необходимо тщательно мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Если мыло и вода недоступны, можно использовать дезинфицирующее средство с содержанием спирта не ниже 60%.

Не касайтесь лица немытыми руками

Одна из причин, почему так важно мыть руки (по сравнению с другими частями тела), заключается в том, что именно ими мы постоянно и неосознанно прикасаемся к лицу, в частности, к глазам, носу и рту.

Коронавирус — это респираторная инфекция, поражающая дыхательные пути. Однако патоген оседает не только в них, но и на любых слизистых оболочках. Поэтому, если вы часто дотрагиваетесь до лица, следует не менее часто мыть руки.

Регулярно дезинфицируйте свой телефон

Смартфоны и другие электронные устройства кишат патогенами. И это именно те предметы, с которыми мы чаще всего контактируем — не только берём в руки, но и подносим к лицу.

Чтобы дополнительно обезопасить себя, стоит периодически протирать смартфоны (и любые другие поверхности, с которыми вы чаще всего контактируете) тканью, пропитанной дезинфицирующим средством на спиртовой основе.

Избегайте больных людей

В первую очередь медики советуют избегать тесного контакта с незнакомцами (например, в общественном транспорте), тем более, если они чихают или кашляют. Кроме того, необходимо по возможности как можно реже посещать места скопления людей. Если такая необходимость всё же возникает, нужно надевать медицинскую маску.

Если вы сами чихаете или кашляете, следует прикрывать рот салфеткой и сразу же выбрасывать её. Ещё один "экстренный" вариант: кашлять и чихать "в локоть".

Оставайтесь дома, если вы больны

Эта рекомендация действует в отношении любой болезни, передающейся воздушно-капельным путём, но становится особенно актуальной в периоды эпидемий.

Чаще всего от серьёзных последствий заболеваний страдают люди с ослабленным иммунитетом, старики, беременные женщины и дети. Они же чаще умирают от различных заболеваний, которые получают от "более защищённых" взрослых. Стоит помнить об этом, собираясь на работу с саднящим горлом, остаточным кашлем и "подтекающим" носом.

Ещё одна очевидная рекомендация медиков: при появлении любых подозрительных симптомов следует как можно скорее вызвать или посетить врача.

Соблюдайте правила гигиены

Большое значение имеет регулярная уборка дома, особенно дезинфекция дверных ручек и тех предметов и поверхностей, которых касается человек, приходя домой с улицы.

Не употребляйте сырые продукты животного происхождения

Следует избегать употребления сырых или плохо обработанных продуктов животного происхождения. Это не только мясо, но и, к примеру, яйца, молоко, субпродукты и сыры, изготовленные из не пастеризованного молока.

Эксперты подчёркивают, что людям, совершающим междугородние или международные поездки, необходимо особенно тщательно соблюдать все эти меры предосторожности. Ведь от них зависит жизнь тысяч других людей.

Кстати, ранее "Вести.Наука" рассказывали об онлайн-карте, благодаря которой все желающие могут следить за распространением нового коронавируса, а также о симптомах "уханьской пневмонии".

Текст: Вести.Наука

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