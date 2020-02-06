Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

Общее количество носимых устройств Apple, отгруженных в прошлом году, было на 45% больше, чем у всей часовой индустрии Швейцарии.

Так, Apple продала 31 миллион смарт-часов в прошлом году, сообщают эксперты Strategy Analytics. За тоже время вся швейцарская часовая индустрия, в которую входят такие бренды, как Swatch и TAG Heuer, отгрузила всего около 21,1 млн. устройств, что на 13% меньше, чем годом ранее.

Аналитик Strategy Analytics Нил Моустон говорит, что аналоговые наручные часы пользуются большой популярностью у старшей аудитории, а молодые покупатели предпочитают часы с электронной начинкой. "Смесь привлекательного дизайна, удобных технологий и приложений делает Apple Watch дико популярными в Северной Америке, Западной Европе и Азии", — сказал эксперт.

Сама Apple не раскрывает, сколько смарт-часов она продает. В квартальном отчете компания объединяет доходы от реализации смарт-часов с наушниками AirPods, колонками HomePods и другими товарами. Strategy Analytics собирала данные от розничных партнеров и других поставщиков, чтобы получить оценки продаж.

По словам эксперта Strategy Analytics Стивена Вальцера, традиционные швейцарские бренды проигрывают войну смарт-часам. Apple Watch имеют более глубокое проникновение в ретейл-каналы и пользуются растущей популярностью среди более молодых потребителей. Швейцарские бренды часов больше не могут влиять на эту ситуацию.

В 2018 году Apple Watch превзошли швейцарскую часовую индустрию по квартальным продажам в 2017 году, но это первый полный год, когда смарт-часы превзошли своего аналогового конкурента.