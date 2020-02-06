В Воронеже отказались от введения транспортных карт. Об этом мэр города Вадим Кстенин заявил в рамках встречи с руководителями СМИ и журналистами. По мнению чиновников, в настоящий момент горожане вполне могут оплачивать проезд с помощью обычных банковских карт, передает ГТРК "Воронеж".

Однако после того, как откроют новую маршрутную сеть, в Воронеже все же планируется введение специального пересадочного тарифа. Он будет действовать в течение определенного времени. К примеру, после оплаты проезда, пассажир на протяжении следующего часа сможет совершать пересадки бесплатно. Банк будет распределять сумму платежа между перевозчиками.

Напомним, ранее городские власти планировали сделать льготные транспортные карты для нескольких категорий горожан. Седи них - школьники и пенсионеры. Необходимость в таких проездных многократно подчеркивали и общественники.

Следует отметить, что проект новой маршрутной сети был пересмотрен с учетом предложений и жалоб и предложений граждан. Согласно поправкам, будет ликвидировано 33 существующих рейса, а также созданы четыре троллейбусных и пять новых автобусных маршрутов. Переход на новую схему начнется уже в этом году.