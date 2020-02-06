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6 февраля 202012:37

"Уралвагонзавод" создаст в Индии СП по производству комплектующих для танков Т-90С

"Уралвагонзавод" (УВЗ) создаст в Индии совместное с предприятие (СП) по производству комплектующих для российских танков.

"Концерн "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") при активном участии ФСВТС России и министерства обороны Индии нашел взаимоприемлемые решения, что обеспечило возможность создания на территории Индии совместного предприятия по производству гусеничных лент", — сообщает УВЗ.

В Индии наладят производство "двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов, гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С", поясняет УВЗ.

УВЗ сотрудничает с семью индийскими компаниями на основании соглашений о намерениях по программе "Делай в Индии".

"Уралвагонзавод" готов к дальнейшей работе с индийскими компаниями и не ограничивает число промышленных партнеров, как и перечень предлагаемых к производству комплектующих для танков Т-72М1 и Т-90С", — заявил директор УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Игорь Куликов.

В Индии уже производят танки Т-90С, истребители Су-30МКИ. Россия и Индия совместно разрабатывают гиперзвуковую ракету "БраМос-2". Кроме того, в Индии работают СП по выпуску автоматов Ак-203 и вертолетов Ка-226Т.

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