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6 февраля 202013:05

Многократная чемпионка мира Солдатова госпитализирована в тяжелом состоянии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Спортсменка пыталась покончить с собой.

21-летняя девушка была доставлена в медицинское учреждение с порезами на одной из рук. Кроме того, как сообщает агентство "Москва", у гимнастки также была диагностирована булимия. На данный момент она не уточняет обстоятельства получения травм.

Напомним, что Александра является членом сборной России по художественной гимнастике. За свою карьеру она помимо золотых медалей чемпионата мира также три раза брала серебро и единожды бронзу мировых первенств, трижды выигрывала чемпионат Европы и четырежды становилась его серебряной медалисткой.

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