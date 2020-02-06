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6 февраля 202012:59

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

Sport1.de

В непростой жизненной ситуации оказалась знаменитая Мартина Навратилова, едва ли не первая теннисистка, которая призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. Теперь главную лесбиянку мирового спорта саму обвиняют в нетерпимости к секс-меньшинствам.

Причиной тому – слова Мартины, касающиеся трансгендеров и опубликованные в одной из социальных сетей: "Нельзя просто объявить себя женщиной и соревноваться с женщинами. Должны быть какие-то стандарты, а если у тебя пенис и ты соревнуешься с женщинами, то налицо несоответствие этим стандартам".

Этот пост вызвал волну критики в адрес Навратиловой. Так трансгендерная велосипедистка из Канады Рэйчел Маккинон заявила, что слова теннисистки являются трансфобными. Интересно, что Маккинон, участвующая в женских соревнованиях, и ранее подвергалась критике со стороны соперниц, которые считали ее победы нечестными.

При этом теннисистка, судя по всему, достаточно детально изучила вопрос и даже подготовила статью для издания The Times. В ней Навратилова утверждает, что участие трансгендеров в женских соревнованиях несправедливо по отношению к женщинам, поскольку биологически они являются мужчинами.

Мартина также считает, что снижение уровня тестостерона у трансгендеров путём гормональной терапии не решает вопроса в принципе, потому что среднестатистический мужчина обладает большей мышечной массой, чем женщина, а его мышцы более активно получают кислород: "Грубо говоря, мужчина может просто решить стать женщиной, какое-то время принимать гормоны, потом завоевать множество титулов, сколотить себе состояние, а затем передумать и снова стать мужчиной. Это безумие и обман".

При этом Навратилова поддерживает людей с врожденными аномальными показателями – например, известную бегунью Кастер Семеню, сообщает Чемпионат.Com. Как сообщали Вести.Ru, повышенный уровень мужских гормонов у Семени был предметом длительных споров в мире легкой атлетики

В ответ на критику в свой адрес Мартина заявила, что осуждает реакцию трансгендерных активистов. Но вслед за этим Навратилову атаковали многочисленные правозащитные организации. Athlete Ally, защищающая права ЛГБТ-спортсменов, отказалась от сотрудничества с ней, заявив, что её мнение "основывается на искажённом понимании научных фактов и может способствовать принятию дискриминационных законов против трансгендерных спортсменов". ЛГБТ-организации назвали теннисистку трансфобом.

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