"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

Инициатива ГИБДД по добавлению в код региона на автомобильном номере еще одной цифры может привести к появлению кода с символами 666 - так называемого "числа дьявола". В Госдуме уже призвали дать водителям возможность отказываться от таких номеров по религиозным соображениям.

Автором оригинального нововведения стал депутат Госдумы Виталий Милонов, что, в общем-то, неудивительно - депутат известен своими экстравагантными высказываниями. Как он заявил "Агентству городских новостей "Москва", следует дать людям обязательное право отказываться от номеров с этим сочетанием цифр и просить заменить его на другое по религиозным соображениям.

"Когда речь идет об автомобильных номерах, о том, что ты можешь выбрать, то выбирать номер на машину с цифрами 666 - это не в нашей традиции. Я понимаю, есть разные точки зрения: некоторым кажется, что это прикольно, но, с другой стороны, есть же люди, которым совершено без разницы, с какими они номерами, а кому-то даже нравится - может быть, он поклонник сатаны. Я бы, конечно, их (номера с цифрами 666 - прим. ред.) вообще в принципе не вводил и посоветовал бы руководству этого региона, ГИБДД, эти номера не вводить, потому что ничего хорошего из этого не получится. Это "число зверя", - цитирует агентство заявления Милонова.

Аналогичным образом на днях уже высказывалась Екатеринбургская епархия. Дело в том, что один из кодов региона, присвоенный Свердловской области - это 66, и возможность превращения кода региона за счет третьей цифры в "число зверя" угрожает как раз Среднему Уралу. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала россиян не бояться "числа зверя".

В свою очередь, в МВД уже заявили, что идея увеличения кода региона до трех любых цифр, кроме нуля, высказана на перспективу: эта методика обозначений если и будет применяться, то отнюдь не в скором времени.