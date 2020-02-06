У эвакуированных из Уханя в Тюмень не нашли коронавирус

У эвакуированных из китайского города Ухань россиян не обнаружено коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день диагноз "коронавирусная инфекция" не поставлен ни одному из них, ситуация остается на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей", – цитирует Попову ТАСС.

По ее словам, все прибывшие из Уханя, размещенные в медицинском центре под Тюменью, прошли комплексное обследование. Людям постоянно измеряют температуру, пока что ни у кого она не повышена.

5 февраля самолеты ВКС РФ эвакуировали россиян и граждан ряда стран СНГ из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Сейчас число заразившихся этой болезнью в КНР составляет более 28 тысяч человек. 563 человека умерли, 1153 выздоровели и выписаны.