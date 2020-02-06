Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Защита интересов российских потребителей выходит на новый уровень — на телеканале "Россия 1" стартует уникальный проект "Тест". Премьера состоится уже 9 февраля в 11:10 по московскому времени.

В программе ведущие Евгений Рыбов и Наталья Медведева вместе с экспертами Роскачества прямо в студии, на глазах у зрителей, проверят абсолютно все — от продуктов питания до бытовой техники. При этом тесты будут проводиться, не скрывая производителей и торговых марок.

"В любом выпуске этой программы можно почерпнуть для себя много полезного, интересного и очень ценного", — говорит ведущая проекта "Тест" Наталия Медведева.

Факты против мифов, экспертиза против распространенных заблуждений: в каждом выпуске специалисты выберут для экспертизы того или иного товара пятерку известнейших марок и посоветуют, что стоит из этого покупать, а что нет.

Так, в первой программе суровым испытаниям на прочность, качество и безопасность подвергнут детские подгузники, а также один из самых популярных продуктов питания — яйца.

Присутствующие в студии зрители смогут задать специалистам любые вопросы, высказать свое мнение и даже "снять пробу". А телезрители в итоге научатся ориентироваться в огромном количестве товаров и делать правильный выбор, не попадаясь на рекламные трюки.

Смотрите проект "Тест" по воскресеньям на телеканале "Россия 1".