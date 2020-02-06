В Италии муж-датчанин убил россиянку и умер сам

На севере Италии – в городе Пиоссаско, что под Турином, обнаружили тело 32-летней уроженки России Анны Марочкиной и ее 39-летнего мужа датчанина Андреаса Педерсена.

Как сообщают местные СМИ, ранним утром соседи услышали громкие крики женщины о помощи и вызвали карабинеров.

Прибывшим по вызову правоохранителям пришлось вскрывать квартиру. Супруги были уже мертвы.

По версии следствия, между ними произошла ссора, муж набросился на жену и убил ее, а затем покончил с собой.

По сведениям журналистов супруги жили в Пиоссаско около года, вели замкнутый образ жизни и работали в созданной Педерсеном фирме, передает РИА Новости.