Хабиб против Фергюсона. Американец опроверг информацию о травме

Тренерский штаб известного американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона, который ведет подготовку к бою против чемпионат лиги UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о наличии у спортсмена каких-либо серьезных травм.

"Никаких значительных повреждений нет и не было. Тони тренируется в полную силу", – цитирует ТАСС неназванного представителя команды Фергюсона. Слухи о травме бойца, появившиеся в ряде изданий, возбудили ММА-сообщество потому, что ранее бои между Нурмагомедовым и Фергюсоном четырежды срывались из-за повреждений спортсменов.

Поединок Хабиба с Тони за чемпионский титул UFC в легком весе намечен на 18 апреля 2020 года. Сам россиянин на днях на вопрос, не сорвется ли бой из-за очередной травмы одного из оппонентов, философски заметил: "Я здоров. А что будет через два месяца – посмотрим".