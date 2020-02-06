Мишустин: предлагаемые новые штрафы для водителей непосильны для многих россиян

Предлагаемый штраф для водителей за превышение скорости в размере 5 тыс. руб. — непосильная сумма для многих россиян, необходимо пересмотреть подход к установлению размеров штрафов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"При разработке нового кодекса о КоАП было предложено увеличить сумму штрафов за превышение скорости до 5 тыс. руб. Для многих это просто непосильно. Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы",- отметил Мишустин.

"Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования, а не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их размер", — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр призвал пересмотреть правила и порядок работы с документами, не выносить на утверждение "сырые и неготовые" документы, поскольку это "формирует соответствующий образ государства у людей".

"Мнение граждан — главный индикатор деятельности. При подготовке ведомственных документов правительству нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс принимаемых решений, четко информировать людей, идет ли речь о предложениях, еще нуждающихся в проработке или о чем-то другом, уже принятых решениях, особенно когда речь идет о социально значимых решениях", — заключил глава правительства.