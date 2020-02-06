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6 февраля 202013:31

Почему заболеваемость раком не является стопроцентной?

Вести.Наука

Многие специалисты называют возникновение рака биологическим невезением: установлено, что в двух случаях из трёх болезнь обусловлена случайными мутациями. А общепризнанные факторы риска обуславливают лишь треть заболеваний, и то отчасти.

Но почему заболеваемость раком не стопроцентна? Что сдерживает развитие опухолей? Любопытное объяснение предложил дуэт исследователей из США и Германии.

В отличие от чужеродной инфекции, скажем, вирусной, рак изначально развивается внутри организма. Это, казалось бы, даёт злокачественным клеткам преимущество.

"Если вор хочет проникнуть в ваш дом, он должен выяснить, как взломать замок на двери. Но у раковых клеток есть ключи от вашего дома. Как вы защищаетесь от них? Как вы защищаетесь от злоумышленника, который знает всё то же, что знаете вы, и имеет все те же инструменты и ключи, которые есть у вас? Ответ: вы делаете так, чтобы использование ключей обошлось очень дорого", - рассуждает соавтор работы Михаэль Лахман (Michael Lachmann), биолог-теоретик из Института Санта-Фе.

Вместе с коллегой он обозначил два фактора, препятствующие распространению рака. Это "издержки" на производство факторов роста (тех самых ключей взломщика) и преимущества, которые получают соседние клетки.

Поясним, что факторы роста - это вещества, которые стимулируют рост и размножение клеток. Они функционируют как сигнальные молекулы, определяющие взаимодействия между клетками.

По мнению учёных, когда единичная раковая клетка начинает создавать факторы роста для своего дальнейшего развития и деления, она, во-первых, сталкивается с немалыми энергетическими затратами, а во-вторых, обеспечивает ресурсами соседние здоровые клетки. В итоге злокачественная клетка теряет возможность роста и деления.

Нормальные же клетки приспособлены к такой конкуренции, и потому могут синтезировать факторы роста даже себе во вред. Разница в том, что этот вред не является фатальным.

Интересно, что в основе этой идеи лежит концепция гандикапа. Она предполагает, что в эволюционных системах некоторые сигналы слишком дорого обходятся животным: затраты превышают выгоду.

Классический пример "дорогостоящего" сигнала - хвост павлина, а точнее, его размер, свидетельствующий о качестве генома самца. Поскольку с длинным хвостом сложнее улетать от хищников, только хорошо приспособленный самец сможет дожить до момента размножения. В этом случае роскошный хвост послужит своего рода знаком качества для самок.

С другой стороны, нездоровая птица не будет иметь достаточно энергетических ресурсов для выращивания длинного хвоста и, таким образом, не сможет "подделать" сигнал о своей так называемой эволюционной пригодности.

По принципу гандикапа, раковая клетка аналогична нездоровому павлину, который не способен обратить на себя внимание самок и продолжить род.

Впрочем, в данном случае речь идёт о единичных клетках, пытающихся проникнуть в здоровую популяцию. Очевидно, если таких клеток много, некоторые из них каким-то образом выживают и продолжают распространяться, задействуя иные механизмы.

"Рак невероятно сложен, а наша модель относительно проста. Тем не менее мы считаем, что это важный шаг к пониманию рака с точки зрения эволюции", - заключает Лахман.

Подробнее о своей работе авторы рассказывают в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Кстати, ранее "Вести.Наука" писали о другой любопытной гипотезе эволюционных биологов: они предположили, что многоклеточных защищает от заразного рака половое размножение.

Текст: Вести.Наука

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