"Здесь могло быть кровавое месиво": итальянскую "Красную стрелу" сняли на видео

Итальянский скоростной поезд Frecciarossa сошел с рельсов на отрезке, где велись ремонтные работы. Следователи не исключают, что это обстоятельство стало причиной аварии, в результате которой два человека погибли, еще 30 получили травмы, сообщает Corriere della Sera. Осмотр поврежденных вагонов сняли на видео.

ЧП произошло в 05:15 утра четверга, спустя несколько минут после отправления из Милана. По предварительным данным, набравший скорость под 250 километров в час поезд по неустановленной пока причине сошел с рельсов, отцепился от вагонов, врезался в грузовой состав на соседнем пути, после чего отлетел на 300-400 метров, в сторону расположенного неподалеку здания. Вслед за ним завалились еще два вагона.

Жертвами аварии стали два человека — машинист и его помощник. Серьезные травмы получил сотрудник железнодорожной сети, оказавшийся на пути поезда, — у него многочисленные переломы.

Frecciarossa ("Красная стрела") отправилась ранним утром, в вагонах было пустынно, и именно это обстоятельство, как полагают эксперты, позволило избежать многочисленных жертв. Так, в первых двух вагонах состава было всего три человека.

Le prime, tragiche immagini del deragliamento del #frecciarossa vicino Lodi 📹 pic.twitter.com/HARF1CtQlV — debora ergas (@debora_ergas) February 6, 2020

"Здесь могла быть бойня. Техническое обслуживание путей проводится постоянно, мне кажется преждевременным связывать техническое обслуживание с трагическим событием", — заявил префект провинции Лоди Марчелло Кардона.

Движение поездов на аварийном отрезке удалось восстановить только через час.