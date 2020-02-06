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6 февраля 202014:38

Вспышка коронавируса ударит по экономике Австралии

EPA

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что удар по экономике страны от распространения коронавируса из Китая, вероятно, будет "значительным", сообщает Reuters.

По словам Моррисона, вспышка "уханьского коронавируса" окажет "реальное давление на экономику". Страны вводят повсеместные запреты на поездки в попытке сдержать распространение вируса.

"Мы должны четко представлять себе полный размах вируса и то, насколько далеко он распространится... именно поэтому я считаю, что анализ сценариев действительно важен, — сказал премьер. — И это делается сейчас".

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии, на его долю приходится около трети ее экспорта. Кроме того, китайские туристы и студенты обеспечивают около 0,9% годового ВВП страны.

Многие экономисты понизили оценки роста ВВП Австралии, ссылаясь на воздействие коронавируса, а также лесных пожаров на юго-востоке страны.

Экономика Австралии уже растет медленными темпами на фоне слабого потребления и сдержанной инфляции, несмотря на три снижения процентной ставки в прошлом году.

На этой неделе Резервный банк Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне 0,75% годовых.

Экономисты ожидают, что центробанк снизит ставку до 0,5% на заседании в апреле, поскольку экономические перспективы омрачены лесными пожарами и быстро распространяющимся коронавирусом.

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу признал, что эти факторы окажут временное влияние на рост экономики, и повторил, что стране потребуется сохранение низких процентных ставок в течение длительного периода.

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