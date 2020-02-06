МВД РФ: скрученный пробег на безопасность движения не влияет

В Госдуме собираются рассмотреть введение жестких штрафов за "корректировку" показаний одометра в автомобилях, однако МВД не хочет брать эту функцию на себя. В министерстве подчеркивают, что скрученный пробег не является нарушением в области безопасности дорожного движения.



Как сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, ведомство не считает целесообразным введение дополнительных штрафов за фальсификацию цифр пробега. Проблема, по мнению МВД, относится не к сфере безопасности дорожного движения, а к правовому регулированию в области сделок купли-продажи подержанных машин.



"Умысел продавца, осуществляющего корректировку показаний одометра автомобиля при его продаже на вторичном рынке, направлен, прежде всего, на извлечение дополнительной материальной выгоды... Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством", - цитирует агенство комментарий МВД РФ.



В ведомстве подчеркивают, что неисправности в автомобиля, которые могут сказаться на безопасности дорожного движения, выявляются с помощью механизмов техосмотра. При этом скрученный пробег на техническую исправность автомобиля прямо не влияет.



Напомним, что комитет Госдумы по транспорту и строительству собирается уже в феврале 2020 года вынести на обсуждение введение штрафов за манипуляции с пробегом подержанных автомобилей.

Инициатором выступила ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). В обсуждении могут принять участие депутаты, представители автодилеров, эксперты, чиновники из МВД и других ведомств.



Физических лиц, попавшихся на скручивании пробега, в РОАД предлагается штрафовать на 300 тысяч рублей, а сумма штрафа для юридических лиц (автосалонов, торговых площадок и т.д.) должна, по мнению ассоциации, составить 1 млн рублей.

