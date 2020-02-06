Американскую чемпионку Australian Open дисквалифицировали за допинг

Теннисистка из США Абигайль Спирс получила 22-месячную дисквалификацию по итогам расследования с обнаружением в ее допинг-пробе запрещенных субстанций. Спортсменку признали виновной в нарушении теннисного антидопингового кодекса.

Спирс не добивалась крупных успехов в одиночном разряде, но в парной комбинации микст она выигрывала в 2017 году Открытый чемпионат Австралии. Следы сразу трех запрещенных препаратов – тестостерона, прастерона и метаболитов, — были обнаружены в пробе американки во время прошлогоднего US Open.

Сама Спирс объяснила свое нарушение приемом пищевых добавок, состав которых она не проверила, будучи уверенной в том, что это сделал ее лечащий врач. Международная федерация тенниса признала вину теннисистки высокой и, таким образом, срок ее дисквалификации истекает 6 сентября 2021 года, когда Спирс исполнится 40 лет.