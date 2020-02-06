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6 февраля 202014:02

ФАО: мировые цены на продовольствие растут

un.org

Мировые цены на продовольствие выросли в январе четвертый месяц подряд, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Индекс цен на продовольствие оказался в января на уровне 182,5, что на 0,7% выше, чем в декабре 2019 г., и на 11,3% выше, чем в декабре 2018 г. Больше всего выросли мировые цены на растительное масло, сахар и пшеницу. Индекс цен от ФАО отражает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее распространенные виды продовольствия.

Так, растительные масла подорожали в январе на 7%, цены достигли максимального показателя за последние три года. Подорожали пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла. При этом во второй половине января цены начали снижаться на фоне неопределенности в торговле из-за возможного воздействия вспышки коронавируса и торговой напряженности между Индией и Малайзией.

Сахар подорожал на 5,5%, эксперты ожидают сокращения производства в нескольких основных странах-производителях. Рост мировых цен на сахар смягчен продолжающимся ослаблением бразильской валюты и снижением цен на нефть, что увеличило спрос на сахарный тростник для производства этанола.

Мировые цены на зерно выросли в январе на 2,9% к показателю в декабре 2019 г., что обусловлено повышением цен на пшеницу, за которым последовало повышение цен на кукурузу и рис.

Молочные продукты подорожали в январе на 0,9%, в мире растет спрос на сливочное масло, сыр и сухое обезжиренное молоко.

Мировые цены на мясо снизились на 4% из-за сокращения закупок в Китае и увеличения экспорта свинины и говядины некоторыми странами.

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