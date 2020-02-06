Коронавирус напугал нефтерынок: техкомитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи

Для уменьшения паники на рынке технический комитет ОПЕК+ срочно провел заседание и принял решение сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки, сообщил Bloomberg.

Это рекомендация для министерской встречи ОПЕК+, и как ожидается, сокращение будет одобрено. Это предложение меньше, чем ожидалось на рынке. Ранее The Wall Street Journal сообщало о планах ОПЕК+ сократить добычу на 0,8-1 миллиона баррелей в сутки.

Но сегодняшняя рекомендация техкомитета и больше сокращения на 600 тысяч баррелей в сутки, которые ранее планировали страны-участники соглашения ОПЕК+.

Коронавирус обрушил цены на нефть на 15 процентов и это не предел. Основной потребитель энергоресурсов — Китая, а спрос на нефть в Китае упал на 20 процентов по итогам января, или на 3 миллиона баррелей. При этом спрос на нефть в Китае в это время традиционно рос из-за праздников и активной работы транспорта. Нефтерынок переживает шок, сравнимый с финансовым кризисом 2008-2009 годов, и обвалом рынка во время террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

Соглашение картеля ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), действующее с начала 2017 года, неоднократно продлевалось. Страны альянса оценивают спрос и предложение на рынке и потом решают сколько нефти добывать. Сначала страны договорились снизить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2016 года, взятого за точку отсчета.

Потом объем добычи вновь менялся. Одно из последних решений — до конца 2019 года страны ОПЕК+ сокращали добычу на 1,2 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.