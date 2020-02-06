Власти Белоруссии прогнозируют снижение роста экономики в январе 2020 года

Власти Белоруссии прогнозируют сокращение экономики страны в начале 2020 года, о ем рассказал заместитель главы министерства экономики Дмитрий Ярошевич.

По его словам, в январе 2020 года, белорусский ВВП окажется ниже 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чиновник также отметил, что на снижение повлияет ряд факторов.

Как заявил Ярошевич, базовый сценарий роста экономики Белоруссии в 2020 году предусматривает увеличение ВВП на 2,8%. В то же время на случай непредвиденных обстоятельств был сформирован бюджетный сценарий, предполагающий рост ВВП в 2020 году на 1,9%.

"Пока мы видим, что, скорее, будет 101,9% (рост ВВП на 1,9%)", — подчеркнул чиновник.

Как сообщалось ранее, ВВП Белоруссии в январе-ноябре 2019 года вырос на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Национальный статистический комитет республики (Белстат).

В декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год", которым предусмотрен рост ВВП страны в 2019 году на 4% и инфляция не более 5%.

К 2025 году президент страны поставил задачу достичь валового внутреннего продукта на уровне $100 млрд против $61 млрд за 2019 год.