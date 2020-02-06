Бизнесмен похитил двух подростков-должников, запер их в фургоне и избил

В Самаре бизнесмен похитил двух 17-летних подростков, требуя от них вернуть долг. Инцидент произошел еще в апреле 2018 года, а сейчас уголовное дело в отношении предпринимателя рассматривает суд.

Как сообщает ГТРК "Самара", юноши проиграли большую сумму денег, делая ставки на киберспорт. Они решили взять в долг 300 тысяч рублей и отыграться. Деньги им одолжил предприниматель из Москвы.

В итоге молодые люди потратили и то, что им дали в долг. Вернуть крупную сумму они не смогли, и тогда бизнесмен при поддержке своих охранников решил вернуть деньги силой.

"Молодых людей похитили, заковали в наручники и поместили в фургон. В фургоне, по имеющимся данным, их били. Несовершеннолетних катали по городу и требовали вернуть деньги", – сообщил гособвинитель по делу Алексей Бородин.

В прокуратуре добавили, что парней бизнесмен похищал дважды. В итоге им удалось рассчитаться с предпринимателем, но о похищениях они сообщили в правоохранительные органы. В отношении предпринимателя возбудили два уголовных дела.