Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

Большой резонанс в соцсетях вызвал пост пациентки Самарского онкодиспансера, которая сообщила, что ей приходится ездить в медучреждение каждый день (включая праздники и выходные), поскольку необходимый для лечения рака легких препарат "Тагриссо" выдают только по одной таблетке в сутки.

Такую ситуацию женщина, страдающая от рака, назвала "не лечением, а выматыванием" и "приближением конца".

В минздраве Самарской области РИА Новости пояснили, что "Тагриссо" был включен в список льготного лекарственного обеспечения и в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов только с 1 января 2020 года.

Сейчас, сообщили в ведомстве, осуществляется закупка данного препарата, после чего пациентка будет принимать его дома.

Как отметили в региональном минздраве, сейчас оказание медпомощи онкобольным, в том числе обеспечение лекарствами, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования в условиях "дневного стационара".

В дальнейшем, когда препарат получат в рамках льготного обеспечения, пациенты смогут получать его по рецепту врача в амбулаторных условиях и принимать дома.