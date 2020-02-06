Пенсионер выжил после того, как сын 14 раз выстрелил ему в голову

Пожилой житель подмосковного Ногинска выжил, получив 14 выстрелов в голову из травматического пистолета. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, мужчину расстрелял его собственный сын. В отношении последнего возбудили дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 105 УК РФ).

"Обвиняемый приехал к отцу в квартиру, и, находясь в дверном проходе, произвел в отца, открывшего дверь, не менее 14 выстрелов из травматического пистолета", – рассказали в управлении. Сын пенсионера целился ему в голову.

Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали, а его сына вскоре задержали. В машине у обвиняемого нашли травматический пистолет.

На допросе стрелявший дал признательные показания. Решается вопрос о мере пресечения.

В январе сообщалось о случае, который произошел в Лос-Анджелесе: там сын под дулом пистолета отвел 63-летнюю мать в банк, велел ей снять со счета наличные и отдать ему. Получив деньги, он трижды выстрелил в женщину. Врачам удалось ее спасти.