Путин назвал дату запуска нового коллайдера в Дубне

На церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год президент России назвал даты запуска коллайдера NICA в Дубне и установки СКИФ в Новосибирске. Он рассказал, что NICA в Подмосковье заработает до конца 2022 года. А к концу 2023 года должна начать работу установка, сочетающая возможности источников синхротронного излучения и лазера на свободных электронах, подчеркнул Владимир Путин.

Путин отметил, что перед Россией стоит колоссальный масштаб задач. Новые научные установки позволят российским ученым проводить уникальные научные изыскания в области сельхозхозяйства, разрабатывать новые лекарства и новые материалы, а также добиваться технологического прорыва на критически важных для развития России направлениях. При этом государства продолжит развивать приборную базу российских вузов и научных организаций, инфраструктуры для исследовательских работ.

В рамках национального проекта "Наука" на эти цели, заявил Владимир Путин на церемонии вручения премий в Кремле, которую в прямом эфире транслировал канал "Россия 24", выделяется 220 миллиардов рублей. Путин оценил эти средства как значительные.