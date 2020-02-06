Искрометный лыжник прокатился по Петрозаводску в тандеме с "Окой"

Житель Петрозаводска устроил эффектный прокат на лыжах по асфальту, используя в качестве движущей силы легковую машину. Экстремал попал в объектив камеры наблюдения.

Выступление вечером 5 февраля получилось искрометным, причем в прямом смысле слова — из-под лыж вырывались снопы искр. Двигался спортсмен стремительно, в чем ему помогала "Ока" с открытым багажником. Зацепер на высокой скорости пересекал перекрестки и ничуть не смущался снующих рядом машин.

Как долго лыжник рассекал по центру Петрозаводска, остается неизвестным, но видели его на нескольких улицах. Путешествие закончилось в районе здания правительства Карелии, где их остановили сотрудники ГИБДД. И водителю, и зацеперу грозят штрафы.