Новое правительство изучит доклад Счетной палаты с критикой предыдущего кабмина

Счетная палата опубликовала доклад с критикой работы предыдущего правительства. Но доклад еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это материал для анализа, его нужно проанализировать. Безусловно, его будут анализировать и в правительстве", — отметил Песков.

Счетная палата РФ раскритиковала работу правительства Дмитрия Медведева за стратегические планы федеральных ведомств (ФОИВ) на 2019-2024 годы. В них нет половины показателей национальных проектов и три четверти показателей госпрограмм.

В документах предыдущего правительства много несогласованности при постановке и достижении целей: "в стратегическом планировании выявлены проблемы нормативного регулирования, методического обеспечения, организации контроля, открытости и доступности информации", отмечается в докладе Счетной палаты.

