СКР просит арестовать соучастника убийства Япончика

В четверг в Басманном суде рассмотрят ходатайство следствия об аресте на два месяца обвиняемого в причастности к убийству в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Муртаза Шаданию, передает "Интерфакс". Шадании предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, он вел скрытое наблюдение за Иваньковым, контролировал доставку оружия в Москву, из которого в последующем стреляли в жертву.

В СКР считают, что Шадания в составе ОПГ совершил убийство Иванькова, занимавшего тогда высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых "воров в законе".

28 июля 2009 года Иваньков был тяжело ранен у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался спустя два месяца от полученных ранений.

Многие связывали это убийство с покушением на другого криминального авторитета Деда Хасана — Аслана Усояна, убитого в 2013 году в Москве.

Известно, что несколько лет назад Дед Хасан и Япончик вступили в конфликт с кланом воров в законе, возглавляемым выходцами из Грузии, в частности, Тариэлом Ониани. Одной из жертв войны стал Иваньков, за которого, по данным оперативников, Дед Хасан поклялся отомстить.