Пенсионер из Владивостока обвиняется в госизмене

69-летний Виктор Королев обвиняется в госизмене. Дело о продлении его ареста в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы. Королев — уроженец Приморского края. Два месяца назад он был арестован во Владивостоке, а затем переправлен в Москву. Подробности обвинения из-за секретности материалов дела по статье 275 Уголовного кодекса России не приводятся.

По профилю Виктора Королева в соцсети "Одноклассники" РИА Новости установили, что он имеет высшее образование и холост. Также известно, что он ездил с деловой поездкой в Китай, где спускался в местные угольные шахты. Королев последний раз заходил на свою страницу в соцсети 9 декабря 2019 года.

В соцсети Королев ностальгировал по временам существования Советского Союза. Кроме того, он увлекался биографией обвиняемого в покушении на Анатолия Чубайса экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Самый громкий случай обвинения по статье "Госизмена" в последнее время связан с задержанием помощника полпреда президента России по Уральской федеральному округу Александра Воробьева. Он по гранту учился госуправлению в Варшаве. Воробьев передавал документы для служебного пользования, касающиеся Калининградской области, за границу.

В 2016 году по статье "Госизмена" было оглашено сразу 14 приговоров. Но по статистике Судебного департамента при Верховном суде России ежегодно рассматривается по статье 275 дела четырех-шести россиян. Статья предусматривает до 20 лет тюремного заключения.