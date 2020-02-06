Сосед из-за места на парковке жестоко избил автомобилиста на глазах у его ребенка

В Сургуте сосед из-за места на парковке жестоко поколотил многодетного отца — повалил двумя ударами на землю, после чего стал бить ногами. Пострадавшего от расправы спас дворник.

Вскоре избитый Павел Шиляев обратился с видеозаписью нападения в телеканал "СургутИнформ-ТВ" и рассказал, что с соседом не раз был конфликт из-за места на парковке, что в конечном счете вылилось в рукоприкладство.

Пострадавший пожаловался боли в голове, разбитую губу и нос. Мальчик, по его словам, и без того с особенностями развития, получил сильный стресс — замкнулся и просидел два часа в туалете. Его отец сообщил, что теперь сыну потребуется психологическая помощь.

В свою очередь, один из пользователей социальной сети резко заметил, что Павел уже провоцировал конфликт: "Эти родители ребенка-инвалида обхаяли отборным матом беременную женщину за парковку, не стесняясь при этом присутствия своего ребенка!"

Дворник Хусейн Щербоев, однако, рассказывая корреспонденту о происшествии, заметил, что именно сосед, затеявший драку, отличается грубым нравом и агрессией.

В пресс-службе МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, что личность нападавшего установлена, и по факту происшествия проводится проверка.