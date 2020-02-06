Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса

Российские медики, прибывшие в Китай, пока не получили живой штамм нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что наши врачи работают с китайскими коллегами "достаточно плотно". У них запланировано посещение медицинских учреждений и биологической лаборатории.

Кроме того, Голикова заявила, что к аптекам, которые завышают цены на маски на фоне ситуации с коронавирусом, будут применяться меры. В пятницу состоится первое заседание оперативного штаба поэтому вопросу, передает ТАСС. Будут заслушаны представители ФАC, Росздравнадзора и Минпромторга по вопросу обеспечения медицинской промышленностью потребительского спроса на средства индивидуальной защиты. После этого правительство скажет, какие меры будут первоочередными.

Накануне Владимир Путин заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

По последним данным, число заболевших в Китае превышает 28 тысяч человек, более 560 из них умерли.