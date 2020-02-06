Никто не хотел смерти: жена убившего педофила поддерживает поступок мужа

Супруга 33-летнего жителя Уфы Владимира Санкина, спасшего двух несовершеннолетних мальчиков от педофила, полностью поддерживает поступок мужа. "Сейчас нам помогает адвокат. Мы делаем все возможное, чтобы моего мужа оправдали или хотя бы дали условный срок", — сообщила по телефону в прямом эфире программы "60 минут" гражданская супруга Санкина Полина Наумова.

Владимиру Санкину грозит тюремное заключение за убийство человека. Пока его отправили под домашний арест на два месяца. Сам арестованный признался, что не желал смерти 54-летнему насильнику. Жители Уфы встали на защиту своего земляка.

"Мы благодарны всем людям, которые нас понимают и поддерживают в этой ситуации. Мне звонят на телефон незнакомые люди, высказывают благодарность. Это могло случиться в любой семье. Мой муж всегда идет на помощь, тем более детям. Он уже не первый раз помогает людям. Никто не ожидал и не хотел смерти, это дело случая. Мы сочувствуем семье погибшего. Мы помогли финансово как могли", — рассказала Полина Наумова.

Присутствовавший в студии "60 минут" заместитель председателя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме России Олег Нилов предложил ввести смертную казнь за педофилию. Он однозначно считает спасшего детей Владимира Санкина героем.

"Я думаю, что Санкин сядет условно. Для этого героя не должно быть уголовного преследования. А вот педофил, которого убили, должен был получить за предыдущее свое преступление пожизненное заключение. Уж если его выпустили на свободу, то должны были гарантировать строгий режим контроля при первой же попытке приблизиться к ребенку", — отметил Олег Нилов.



Громкая история произошла в Уфе 30 января. На улице к Владимиру Санкину подошел ребенок и попросил выручить его друга, который оказался в квартире у педофила. Мужчина отправился на место происшествия, вывел предполагаемого извращенца из квартиры и стал выяснять с ним отношения. В ходе конфликта Санкин избил оппонента, а затем вызвал ему скорую помощь. Спасти мужчину врачам не удалось.

Как сообщают СМИ, насильником оказался 54-летний мужчина, который летом 2019 года вышел из тюрьмы за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего. Следственные органы возбудили уголовные дела как в отношении Санкина, так и в отношении погибшего.