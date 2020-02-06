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6 февраля 202016:01

Страны ЕС призывают Еврокомиссию смягчить правила слияний

EPA

Четыре страны Европейского союза призывают смягчить правила слияний в регионе, чтобы европейские компании могли лучше конкурировать с китайскими и американскими фирмами, сообщает CNBC.

"Характер глобальной конкуренции изменился. Европейские компании теперь вынуждены конкурировать с иностранными компаниями, которые иногда получают выгоду от существенной государственной поддержки или защищенных внутренних рынков, в некоторых случаях в очень высокой степени", — говорится в письме министров экономики Франции, Германии, Италии и Польши еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер от вторника.

"Поэтому мы призываем [Европейскую] комиссию предложить пересмотренный вариант руководящих принципов контроля за слияниями", — написали министры.

Они заявили, что "комиссия должна также обеспечить большую ясность в отношении эффективности, обеспечиваемой слиянием, и в отношении оценки конкурентоспособности отрасли при рассмотрении слияний: конкретные руководящие принципы, разработанные в предстоящие недели, могли бы разработать диапазон эффективности, учитываемый в конкурентном анализе".

В прошлом месяце глава судоходной компании Maersk Сорен Скоу предупредил, что строгое соблюдение правил конкуренции препятствует развитию в Евросоюзе мировых лидеров, способных конкурировать с китайскими и американскими компаниями.

"Действительно ли это хорошая идея, что мы не позволяем создать европейского мирового лидера? При этом мы рискуем уступить китайской компании, на которую Европейский союз не имеет никакого влияния", — сказал Скоу в интервью датскому изданию Finans.

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