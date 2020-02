Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

Встроенный блокировщик, появившийся в Chrome летом прошлого года, дополнительно начнет "вырезать" самую назойливую видеорекламу. Мешающие просмотру ролики будут фильтроваться в том числе на YouTube, которым владеет компания-разработчик браузера Google.

Под запрет попадут три формата видеорекламы:

Рекламные ролики длиной более 31 секунды, которые показываются перед началом видео и которые нельзя пропустить в течение первых 5 секунд

Рекламные ролики любой продолжительности, которые появляются в середине видео

Рекламный текст и изображения, которые накладываются поверх воспроизводимого видео и занимают треть окна плеера либо закрывают более 20% видео

Изменения вступят в силу 5 августа 2020 года и коснутся настольных и мобильных веб-версий сайтов, а также приложений. Если сервис откажется следовать новым правилам, ему полностью отключат возможность монетизации.

Решение о том, какая реклама является "неприемлемой", а какая — добросовестной, принимает отраслевая группа Coalition for Better Ads. Помимо Google, туда входят Facebook, News Corp и The Washington Post.

В Google добавили, что изучат YouTube, а также рекламные платформы AdSense и DoubleClick на предмет соответствия новым правилам.