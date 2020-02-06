Россиян не вывезут с "зараженного" лайнера до окончания карантина

Японцы не разрешат досрочно вывезти российских граждан с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося до 19 февраля на карантине из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Японии Сергей Мингажев в эфире программы "60 минут".

"Российские дипломаты даже не ставят вопрос о досрочной эвакуации наших граждан с борта лайнера и дальнейшей переправки их в Россию. До окончания карантина японцы не разрешат никого вывезти", — уточнил собкор.

Он также рассказал, что за последние сутки количество инфицированных людей на лайнере увеличилось вдвое. "Японцы выделили группу из 273 людей, у которых были проблемы со здоровьем, и брали анализы именно у них. Осталось проверить около 170 человек", — сказал Мингажев.

Он отметил, что все пассажиры, у кого на данный момент уже диагностирован коронавирус, размещены в японских госпиталях. "Сами японцы уверяют: ситуация полностью находится под контролем. Выделено более 400 больниц, полностью оборудованных для того, чтобы принимать таких пациентов и изолировать их в палатах", — добавил корреспондент, подчеркнув, что среди выявленных 273 человек наших граждан нет.

Также Мингажев подтвердил информацию о том, что на борту судна находятся 24 российских туриста.

В свою очередь, пресс-атташе российского посольства в Японии Татьяна Кочкина рассказала, что со всеми россиянами на лайнере удалось установить связь через WhatsApp.

"24 часа мы находимся в переписке, оперативно получаем информацию от наших граждан об их потребностях и проблемах. Передаем ее японской стороне и стараемся максимально быстро решить все возникающие вопросы. В первую очередь следим за тем, чтобы наши граждане были обеспечены всеми необходимыми медикаментами", — заверила Кочкина.

Одна из соотечественниц, жительница Владивостока, находящаяся на карантинном лайнере, сообщила некоторые подробности происходящего: "Всем выдали защитные маски. С сегодняшнего дня нам разрешили небольшими группами выходить на палубу, чтобы подышать свежим воздухом. Главное условие — не подходить друг к другу ближе, чем на один метр, и большими группами не собираться".

Чтобы люди, находящиеся 24 часа в каютах, не были ограничены в двигательной активности, на экраны их телевизоров каждое утро транслируется зарядка.

Круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого почти 4 тысячи человек из 50 стран, находится на двухнедельном карантине у берегов Японии. Решение об этом было принято после того, как у 80-летнего китайского пассажира, 20 января отправившегося на этом лайнере из Иокогамы и 25 января сошедшего в Гонконге, через неделю был выявлен штамм коронавируса.