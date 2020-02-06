Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку рейтинга Forbes богатейших россиян.

Потанин с состоянием в 25,1 миллиарда долларов оттеснил с первого места Леонида Михельсона — совладельца "НОВАТЭКа" и "СИБУРа", сообщил Forbes.

В последний раз Потанин возглавлял список богатейших россиян в 2015 году — с 15,4 миллиардами долларов. Потанин поднялся на первое место из-за роста акций "Норильского никеля" на 60% в 2019 году. Миллиардер владеет 34,6 процентами акций крупнейшего производителя никеля и палладия.

За Потаниным расположился Вагит Алекперов — совладелец "ЛУКойла", крупнейшей частной нефтегазовой компании. Его состояние Forbes оценил в 25 миллиардов долларов.

На третьем месте совладелец "НОВАТЭКа" — Леонид Михельсон с 24,9 миллиардами долларов.

