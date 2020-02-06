Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

Днем 6 февраля во время шторма в Ялте в районе пляжа Приморский мужчину смыло с пирса в море. Как отмечается на сайте спасательной службы "Крым — Спас", его захлестнуло большой волной.

После сообщения о ЧП к месту незамедлительно выдвинулась группа спасателей и медиков.

Поиски осложняли высокие волны: из-за них мужчина постоянно пропадал из виду спасателей.

"К сожалению, мужчина погиб, — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Спасатели обнаружили и извлекли из воды его тело на расстоянии около 20 метров от береговой линии.

Шахов напомнил, что шторм на море и резкое усиление ветра могут в считанные минуты застать человека врасплох, поэтому всегда нужно адекватно рассчитывать свои силы и соблюдать безопасность.

Это уже третья жертва шторма в Ялте. Накануне сообщалось о паре, которая прогуливались по причалу на пляже "Ласточкино гнездо", невзирая на шторм в 4 балла.

Мужчину и женщину сбила с ног мощная волна.



В одно мгновенье они оказались в море, спасти их не удалось, а самим, по словам специалистов, шансов спастись у них не было.