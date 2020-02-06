Власти Крыма разработали мегапроект по наполнению Межгорного водохранилища

Власти Крыма изучают возможность выполнения мегапроекта по изменению системы наполнения Межгорного водохранилища, заявил глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Межгорное водохранилище явялется самым крупным наливным искусственным водоемом Крыма, находится под Симферополем. Основной источник наполнения — вода из Северо-Крымского канала, который перекрыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Водохранилище строили почти десять лет — до 1991 г.

"Сейчас приступят к разработке технико-экономического обоснования по наполнению Межгорного водохранилища. Это мегапроект. И если, действительно, ТЭО (технико-экономическое обоснование — прим. ред.) подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли. И вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя", — отметил Вайль, сообщает РИА "Новости".

Межгорное водохранилище наполняли два раза в год по Северо-Крымскому каналу. "Изыскания, которые сейчас будут проводить, мы изучим. По результатам технико-экономического обоснования будут сделаны соответствующие выводы и будем докладывать руководству республики о принятии или непринятии данного проекта", — заявил Вайль.