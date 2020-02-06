Графические планшеты Wacom шпионят за компьютерами пользователей

Производителя графических планшетов Wacom заподозрили в слежке за пользователями. Как утверждает независимый разработчик Роберт Хитон, драйверы для этих устройств отсылают на серверы компании информацию о том, что происходит на компьютере.

Во время установки нового драйвера Wacom специалист изучил политику конфиденциальности, заинтересовавшись, зачем вообще планшету для рисования нужен подобный документ. Там он обнаружил пункт, касающийся автоматизированного сбора данных с пользовательских устройств.

Далее Хитон решил изучить, какая именно информация отправляется на "обработку". Выяснив, что соединение с серверами Wacom зашифровано (TLS/HTTPS), эксперт запустил собственный прокси-сервер, используя надежный сертификат, и проанализировал интернет-трафик с помощью утилиты Wireshark.

Как оказалось, драйвер Wacom записывал время включения и выключения программы, когда открывались новые приложения и как они назывались. Эти данные помечались уникальным идентификатором, позволяющим соотнести их с конкретным пользователем. Возможно, предполагает Хитон, компания хочет знать, какие другие программные продукты используются вместе с их планшетами, но ей следует предупреждать об этом более открыто.

Сбор и отправку данных можно запретить. Для этого нужно открыть Wacom Desktop Center, перейти в "Дополнительные параметры" и отказаться от участия в Wacom Experience Program. После обновления драйвера эта опция включится снова, предупреждает специалист, поэтому отказываться придется каждый раз при установке новой версии.