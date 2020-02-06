Live

Новости

6 февраля 202015:59

Графические планшеты Wacom шпионят за компьютерами пользователей

Вести.Hi-tech

Производителя графических планшетов Wacom заподозрили в слежке за пользователями. Как утверждает независимый разработчик Роберт Хитон, драйверы для этих устройств отсылают на серверы компании информацию о том, что происходит на компьютере.

Во время установки нового драйвера Wacom специалист изучил политику конфиденциальности, заинтересовавшись, зачем вообще планшету для рисования нужен подобный документ. Там он обнаружил пункт, касающийся автоматизированного сбора данных с пользовательских устройств.

Далее Хитон решил изучить, какая именно информация отправляется на "обработку". Выяснив, что соединение с серверами Wacom зашифровано (TLS/HTTPS), эксперт запустил собственный прокси-сервер, используя надежный сертификат, и проанализировал интернет-трафик с помощью утилиты Wireshark.

Как оказалось, драйвер Wacom записывал время включения и выключения программы, когда открывались новые приложения и как они назывались. Эти данные помечались уникальным идентификатором, позволяющим соотнести их с конкретным пользователем. Возможно, предполагает Хитон, компания хочет знать, какие другие программные продукты используются вместе с их планшетами, но ей следует предупреждать об этом более открыто.

Сбор и отправку данных можно запретить. Для этого нужно открыть Wacom Desktop Center, перейти в "Дополнительные параметры" и отказаться от участия в Wacom Experience Program. После обновления драйвера эта опция включится снова, предупреждает специалист, поэтому отказываться придется каждый раз при установке новой версии.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

16:08

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

14:55

Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

13:58

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

12:17

"Союз МС-13" сел в Казахстане

11:20

"Союз" начал сходить с орбиты

09:40

В Москве умер сын первого президента Киргизии

05:33

Назван топ-5 регионов, лидирующих по потреблению водки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

Путин не видит смысла в распределении выпускников вузов

15 минут назад
Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса

Голикова: Китай пока не предоставил России живой штамм коронавируса

26 минут назад
СКР просит арестовать соучастника убийства Япончика

СКР просит арестовать соучастника убийства Япончика

1 час назад
Обновленный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Обновленный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

1 час назад

Трансляции

Заседание Президиума Госсовета и Совета по науке и образованию
Все трансляции
"Здесь могло быть кровавое месиво": итальянскую "Красную стрелу" сняли на видео

"Здесь могло быть кровавое месиво": итальянскую "Красную стрелу" сняли на видео

3 часа назад
Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

Третья жертва шторма: с набережной в Ялте мощная волна унесла в море мужчину

29 минут назад
Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

Открыта горячая линия по вопросу отсутствия масок в аптеках

1 час назад
Шотландский министр уволился из-за переписки с 16-летним мальчиком

Шотландский министр уволился из-за переписки с 16-летним мальчиком

29 минут назад
Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

Дарья Калмыкова со вторым мужем оказались "из одной детской комнаты"

2 часа назад
Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

Трансгендеры против лесбиянки. Навратилову обвинили в нетерпимости

3 часа назад
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам

2 часа назад
В презервативах обнаружили изопропанол и цинк

В презервативах обнаружили изопропанол и цинк

6 часов назад
Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс попрощалась с Дугласом

Уже скучаю по тебе: Кэтрин Зета-Джонс попрощалась с Дугласом

5 часов назад
День Святого Валентина в Доме музыки

День Святого Валентина в Доме музыки

29 минут назад
Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

Проект "Тест": "Россия 1" поможет выбрать лучшие товары

3 часа назад
Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

Реальные животные повторили в природе сцену из "Короля Льва"

05.02.2020 16:30
"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

"Ну-ка, все вместе!": участники первого сезона попробуют себя в качестве экспертов

05.02.2020 14:10
Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

05.02.2020 13:47
"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

"Холоп" — самый кассовый фильм десятилетия

04.02.2020 16:09
Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Настю Макарову спасет внутривенное питание

03.02.2020 08:50
"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

"Лёд 2": у главных героев появились характер-постеры

30.01.2020 14:12
Миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных контейнерах

Миллионер предложил бездомным ночевать в мусорных контейнерах

15 минут назад
Россиян не вывезут с "зараженного" лайнера до окончания карантина

Россиян не вывезут с "зараженного" лайнера до окончания карантина

33 минуты назад
Никто не хотел смерти: жена убившего педофила поддерживает поступок мужа

Никто не хотел смерти: жена убившего педофила поддерживает поступок мужа

1 час назад
Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

Google избавит от самой раздражающей видеорекламы. В том числе на YouTube

1 час назад
Бизнесмен похитил двух подростков-должников, запер их в фургоне и избил

Бизнесмен похитил двух подростков-должников, запер их в фургоне и избил

1 час назад
Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

Минздрав Самары объяснил, почему онкобольной приходится ездить за одной таблеткой

1 час назад
Пенсионер выжил после того, как сын 14 раз выстрелил ему в голову

Пенсионер выжил после того, как сын 14 раз выстрелил ему в голову

1 час назад
Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

Вертолеты, зенитки и автоматы. Какие новые контракты подпишут Россия и Индия

1 час назад
Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

2 часа назад
В Италии муж-датчанин убил россиянку и умер сам

В Италии муж-датчанин убил россиянку и умер сам

3 часа назад
Почему заболеваемость раком не является стопроцентной?

Почему заболеваемость раком не является стопроцентной?

3 часа назад
Хабиб против Фергюсона. Американец опроверг информацию о травме

Хабиб против Фергюсона. Американец опроверг информацию о травме

3 часа назад
Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

Гидрометцентр: в Москву вернется аномальное тепло

3 часа назад
"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

"Число дьявола": в Госдуме предлагают разрешить отказ от автономеров 666

3 часа назад
Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

Под защитой: простые меры предосторожности помогут избежать заражения вирусом

4 часа назад
Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

Аптечный рынок реформируют: в Госдуме готовится закон по борьбе с завышением цен аптеками

4 часа назад
"Союз МС-13" сел в Казахстане

"Союз МС-13" сел в Казахстане

4 часа назад
ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

ВЦИОМ: россияне настроились максимально экономить

4 часа назад
МИД РФ: в январе в Идлибе погибли российские и турецкие военспецы

МИД РФ: в январе в Идлибе погибли российские и турецкие военспецы

4 часа назад
В украинском учебнике по географии разместили карту сказочной страны

В украинском учебнике по географии разместили карту сказочной страны

4 часа назад
В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь

В Бурятии отец несколько лет душил и избивал свою маленькую дочь

4 часа назад
В Китае найдено лекарство от коронавируса

В Китае найдено лекарство от коронавируса

5 часов назад
Десятки машин столкнулись под Красноярском из-за тумана и гололеда

Десятки машин столкнулись под Красноярском из-за тумана и гололеда

5 часов назад
"Сердце Плутона" заставляет его атмосферу вращаться в противоположную сторону

"Сердце Плутона" заставляет его атмосферу вращаться в противоположную сторону

5 часов назад
Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

5 часов назад
Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик

Незаметный для УЗИ: красноярцу удалили 6-килограммовый жировик

6 часов назад
Новое в госуслугах: штрафы за нарушения ПДД можно будет оспорить онлайн

Новое в госуслугах: штрафы за нарушения ПДД можно будет оспорить онлайн

6 часов назад
Четырех сотрудников московского детсада уволили после побега ребенка

Четырех сотрудников московского детсада уволили после побега ребенка

6 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite: со стилусом в народ

Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite: со стилусом в народ

6 часов назад
Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

Один из лучших трубачей России Кирилл Солдатов выступит в "Зарядье"

05.02.2020 15:59

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку