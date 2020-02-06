Слуцкий пытается переманить Кокорина в "Рубин"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий лично заинтересован в услугах нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Стало известно, что 48-летний наставник звонил игроку и обсуждал с ним возможный переход.

О переговорах между Слуцким и Кокориным сообщает Чемпионат.Com. Ранее стало известно, что в Александре, ныне находящемся на тренировочном сборе с "Зенитом-2", также заинтересованы в "Балтике". С калининградцами Кокорин также уже общался на тему перехода.

Напомним, что Кокорин тренируется со второй командой "Зенита" после того, как отказался переходить в "Сочи". Первый тренировочный сбор футболист проходил в составе основной команды.