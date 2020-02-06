Полицейские спасли попавшую в капкан лосиху

В Челябинской области полицейские вместе с зоощащитниками и представителями Министерства экологии области спасли лосиху, попавшую в ловушку возле приманки с солью.

Животное попало в установленную браконьерами в нижнеуфалейском лесничестве западню — капкан, связанный с бревном металлическим тросом.

Лосиху усыпили уколом со снотворным, а затем освободили. Полицейские нашли четверых местных жителей, установивших капкан. За нарушение правил охоты браконьерам будет назначено административное наказание.