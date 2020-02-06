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6 февраля 202016:39

"Краснодар" предложил "Бордо" восемь млн евро за нападающего Камано

EPA

Футбольный клуб "Краснодар" планирует совершить трансфер нападающего французского "Бордо" Франсуа Камано. Представители российского клуба уже сделали жирондинцам официальное предложение о покупке игрока.

В "Краснодаре" оценили 23-летнего гвинейца в восемь миллионов евро и именно эту сумму и планируют заплатить, сообщает L'Equipe. "Быки" рассчитывают, что им удастся договориться с "Бордо" об аренде, по истечении которой будут иметь возможность полностью выкупить права на футболиста.

Камано выступает за жирондинский клуб с 2016 года, куда он перешел из "Бастии". Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года. В нынешнем сезоне гвинеец сыграл за клуб 10 игр чемпионата Франции и забил один гол.

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