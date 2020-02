Time разместил на обложке изображение лидера Китая в медицинской маске

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске разместил на обложке очередного номера американский журнал Time.

На маске обозначены темы номера, посвященные распространению по миру коронавируса и последствиям эпидемии для Китая.

При этом в "Твиттере" журнала анонсирован, видимо, основной вывод – о том, что коронавирус может разрушить мечты Си Цзиньпина "о веке Китая".

TIME’s new cover: The coronavirus outbreak could derail Xi Jinping’s dreams of a Chinese century https://t.co/f7CaZ74iv4 pic.twitter.com/sd7UOSyL8Q