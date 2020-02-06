Годовая инфляция в России в январе составила 2,4 процента

Потребительские цены в январе увеличились на 2,4 процента к январю прошлого года, сообщил Росстат.

В январе по сравнению с декабрем прошлого года цены выросли на 0,4 процента.

Цены замедлили рост — в декабре 2019 года годовая инфляция достигала 3 процентов.

В январе подорожало продовольствие (на 0,7 процента) и непродовольственные товары, услуги (на 0,2 процента).

В январе лидером по снижению цен было пшено – на 3,3 процента. На втором месте по снижению цен были: куриное мясо (1,1 процента), рис (на 1 процент), свинина (на 0,8 процента).

Рост цен среди продовольствия поддержали овощи и фрукты: цены на свежие огурцы взлетели на 23,3 процента, и помидоры — 14,1 процента, виноград – на 11,3 процента. Среди лидеров по росту цен остается гречка — она подорожала на 2,0 процента.

По итогам 2019 года цены в России выросли на 3 процента, сообщил ранее Росстат. По прогнозу Банка России инфляция в 2020 году составит 3,5-4 процента и останется вблизи 4 процента в следующие годы.